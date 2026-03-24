Yapımcı Erol Köse'nin Vasiyeti Ortaya Çıktı: 16'ncı Kattan Düşerek Hayatını Kaybetmişti

Yapımcı Erol Köse, İstanbul Sarıyer'de bulunan bir sitenin 16'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümü sanat dünyasında ses getiren Erol Köse’nin vasiyeti de ortaya çıktı.

Sarıyer Maslak Mahallesi’nde dün saat 15.00 sıralarında 40 katlı bir sitenin 16’ncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin (61) ölümü sanat dünyasında ses getirdi.

ÖLMEDEN ÖNCE YAZDIĞI NOT

Köse'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, ölmeden önce yazdığı öne sürülen bir not ortaya çıkmıştı. Erol Köse'nin isim, soy isim ve imzasının yer aldığı notta, "ALS hastasıyım, kurtuluşa mecburdum. Tüm sorumluluk benim. Not: Kediye iyi bakın" ifadelerini kullandığı görülmüştü.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Erol Köse'nin geride bıraktığı mektubunda son vasiyetini şöyle yazdığı öğrenildi:

"Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin.”

MAL VARLIĞINI KIZINA DEVRETMİŞ

Öte yandan, ünlü yapımcının ölümünden yaklaşık bir hafta önce müzik eserlerinin tüm haklarını kızına devrettiği iddia edildi.

"FİLMİN SONUNDA KİMSE CANLI ÇIKMIYOR"

Erol Köse'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım da dikkat çekti. Köse paylaşımına şu notu düşmüştü:

"Çok mu derdin var kanka... Aman salla gitsin, gül geç... Nasıl olsa filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor hayat denilen bu oyundan... Oyun mu? Evet oyun... Bilim dünyasının son keşfine göre hayatımız bir bilgisayar yazılımı, bir simülasyon... Biz aslında yoğuz... O zaman elbette salla gitsin dertleri..."

Erol Köse'nin Düşme Anı Ortaya Çıktı Erol Köse'nin Düşme Anı Ortaya Çıktı
Futbolcu Cinayetinde Sıcak Gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan Dahil 7 Kişi Tutuklandı Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan Dahil 7 Kişi Tutuklandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Futbol Camiasının Acı Günü... Çetin Güler Hayatını Kaybetti Futbol Camiasının Acı Günü! Çetin Güler Hayatını Kaybetti
Bayram Tatili Kabusa Döndü: 31 Can Kaybı, 5 bine Yakın Yaralı Bayram Tatili Kabusa Döndü: 31 Can Kaybı, 5 bine Yakın Yaralı
Yapımcı Erol Köse'nin Vasiyeti Ortaya Çıktı: 16'ncı Kattan Düşerek Hayatını Kaybetmişti Yapımcı Erol Köse'nin Vasiyeti Ortaya Çıktı: 16'ncı Kattan Düşerek Hayatını Kaybetmişti
ABD, İsrail ve İran Savaşında 25'inci Gün | CANLI BLOG - ABD Heyeti 'Barış' Görüşmeleri İçin Pakistan'a Gidiyor Tahran'dan İsrail'e Füze Bombardımanı
Altında Tarihi Geri Çekilme: Zirveden Sert Düşüş Geldi! Dip Görüldü mü? Altında Tarihi Geri Çekilme: Zirveden Sert Düşüş Geldi! Dip Görüldü mü?
ABD'de Dev Rafineride Patlama! Bölge Halkına Acil Uyarı ABD'de Dev Rafineride Patlama! Bölge Halkına Acil Uyarı
Terörsüz Türkiye Sürecinde Son Viraj: Yasal Süreç Başlıyor Terörsüz Türkiye Sürecinde Son Viraj: Yasal Süreç Başlıyor