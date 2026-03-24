Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde İddianame Hazır: İstenen Ceza Belli Oldu

İstanbul’da gazeteci Hakan Tosun’un öldürülmesi olayına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. 2 şüpheli hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2025’te Esenyurt’ta meydana gelen olayda Hakan Tosun’un darp sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. İddianamede, şüpheliler Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin’in "kasten adam öldürme" suçundan Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

TANIK BEYANLARI DA İDDİANAMEDE

İddianamede, olay günü Hakan Tosun’un metrobüste diğer yolcularla tartıştığına ilişkin tanık beyanlarına da yer verildi. İddianamede, metrobüste bulunan tanık yolcular, "Tosun’un alkollü olduğunu, kadın bir yolcuyu taciz ettiğini ve kendisini uyaranlara küfür ederek karşılık verdiğine" ilişkin iddialarda bulundu.

'BİRDEN FAZLA TEKME VE YUMRUK ATILDI'

Görüntü çözüm tutanaklarında, Tosun’a toplamda birden fazla tekme ve yumruk atıldığı, yerdeyken kaldırılıp tekrar yere bırakıldığı, daha sonra şüphelilerin olay yerinden ayrıldığı ifade edildi.

Savcılık, olayın aydınlatılmasında 60’a yakın kamera kaydının incelendiğini, yüzlerce dakikalık görüntünün çözümlendiğini belirtti. Deliller arasında kamera görüntüleri, tanık beyanları, otopsi raporu ve kolluk tutanaklarının bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, "şüpheli Abdurrahman Murat’ın Tosun’a birden fazla kez tekme attığı, ardından olay yerine gelen Adnan Şahin’in de darp eylemine katıldığı" ifade edildi. Şüpheliler Abdurrahman Murat, yalnızca "kendini savunmak amacıyla vurduğunu", Adnan Şahin ise "yardım etmek için yaklaştığını" iddia etti.

'ŞÜPHELİLERIN SAVUNMALARI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK'

İddianamede, bütün deliller dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, şunları kaydedildi:

"Şüpheli Abdurrahman Murat'ın maktule müteaddit defa tekme vurduğunun, yine maktulün başını aşağı çekerek tekme vurduğunun, şüpheli Adnan'ın ise maktule tekme attığının ve maktulü tekrar yukarı kaldırıp aşağı bıraktığının tespit edilmiş olması ve kamera görüntülerindeki tespitlerle uyumlu şekilde maktulün ölümünün künt kafa travmasına bağlı kemik kırıkları ile birlikte beyin kanamasından meydana gelmiş olduğunun anlaşılması karşısında, şüphelilerin eylemleriyle maktulün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu ve şüphelilerin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatiyle şüphelilerin ifadeleri, maktulün hayati önem taşıyan ölümcül baş bölgesinden yaralanmış olması, maktulün yaralanmasının mahiyeti, hedef alınan vücut bölgesi, darbe sayısı ile maktulün yaralanması neticesinde ölümünün meydana gelmiş olması hususları nazara alındığında, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde maktule öldürme kastıyla tekme ve yumruk vurmaları sonucu maktulün öldüğü olayda, şüpheliler Adnan ve Murat'ın maktule yönelik eylemlerinin ayrı ayrı 'kasten öldürme suçunu' oluşturacağı anlaşılmakla..."

İddianame, Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 6 Mayıs’ta yapılacak.

Kaynak: ANKA

