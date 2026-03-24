Altında Tarihi Geri Çekilme: Zirveden Sert Düşüş Geldi! Dip Görüldü mü?

Altın piyasasında son haftalarda yaşanan sert dalgalanma yatırımcıların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Savaşın etkisiyle rekor seviyelere yükselen altın fiyatları, ardından gelen hızlı geri çekilmeyle dikkat çekti. Özellikle son bir ayda ons altındaki düşüş, iç piyasada da fiyatları aşağı çekti.

ALTIN FİYATLARI GERİ ÇEKİLDİ

Ons altın, kısa süre önce 5 bin 600 dolar seviyelerine kadar yükselirken, son dönemde yaşanan satış baskısıyla 4 bin dolar bandına kadar geriledi. Analistlerin yakından takip ettiği bu düşüş, piyasada “dip seviyeler görüldü mü?” sorusunu gündeme taşıdı.

KUYUMCULARDA YOĞUNLUK ARTTI

Fiyatların gerilemesiyle birlikte vatandaşlar düşük seviyeden alım yapmak için kuyumculara yöneldi. Bazı bölgelerde talebin artması nedeniyle gram altın satışlarının durma noktasına geldiği ve stokların hızla tükendiği görüldü.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI PİYASAYI ETKİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın “savaşa 5 gün ara verilebilir” ve “anlaşma ihtimali var” yönündeki açıklamaları sonrası altındaki düşüş ivmesi yavaşladı. Ons altın, kritik seviyelere yaklaşmasının ardından sınırlı da olsa toparlanma sinyali verdi. Önceki gün yüzde 10’a yakın kayıpla açılan ons altın, günü yüzde 2 düşüşle 4 bin 406 dolardan kapattı.

ALTINDA SON DURUM NE?

Yeni işlem gününde ons altın sabah saatlerinde 4 bin 330 dolar seviyelerinde işlem görüyor. İç piyasada ise gram altın 6 bin 189 TL’den, çeyrek altın 10 bin 114 TL’den satılıyor.

KAPALIÇARŞI’DA FİYATLAR DAHA YÜKSEK

Kapalıçarşı’da fiziki altın fiyatlarının daha yüksek seyrettiği görülüyor. Buna göre gram altın 6 bin 754 TL, çeyrek altın ise 11 bin 42 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

ALTINDA 2008 VE 2020 BENZETMESİ

Dünya Altın Konseyi’nin değerlendirmesine göre, son düşüşte artan tahvil getirileri ve likidite ihtiyacı etkili oldu. Uzmanlar, mevcut tabloyu 2008 küresel kriz ve 2020 pandemi dönemindeki piyasa davranışlarına benzetiyor.

ORTADOĞU GELİŞMELERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Analistler, altın fiyatlarının yönü üzerinde Orta Doğu’daki gelişmelerin belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor. Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmelerin enerji piyasaları üzerinden altına doğrudan etki edebileceği ifade ediliyor.

ALTINDA DİP SEVİYE NERESİ?

Teknik analizlere göre ons altında 4.090–4.066 dolar aralığı güçlü bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, fiyatların bu seviyelerde taban oluşturabileceğini ancak piyasanın yönünün küresel gelişmelere bağlı olarak şekilleneceğini belirtiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 6.196 TL seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 10.131 TL seviyesinde seyrediyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 20.262 TL seviyesinde seyrediyor.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 45.734 TL seviyesinde seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi