Terörsüz Türkiye Sürecinde Son Viraj: Yasal Süreç Başlıyor

Terörle mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralayan “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında önemli bir eşik daha geride bırakıldı. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporun açıklanmasının ardından, gözler şimdi bu raporda yer alan düzenlemelerin yasalaşma sürecine çevrildi.

YASA TEKLİFLERİ İÇİN TAKVİM BELİRLENİYOR

Komisyon raporunda yer alan öneriler doğrultusunda yasa tekliflerinin hazırlanması için çalışmaların hızlandırılması bekleniyor. Planlamaya göre, tekliflerin önümüzdeki ay sonuna kadar tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Sürecin ilerleyen aşamasında ise gerekli şartların sağlanmasıyla birlikte Meclis gündemine getirilmesi öngörülüyor.

SİLAH BIRAKMA ŞARTI KRİTİK ÖNEMDE

Rapora göre yasal düzenlemelerin yürürlüğe girebilmesi için terör örgütünün silah bıraktığının resmi olarak teyit edilmesi gerekiyor. Ancak sürecin gecikmemesi adına yasa tekliflerinin önceden hazırlanması ve bu şartın gerçekleşmesiyle birlikte hızlı şekilde yasalaştırılması planlanıyor.

MECLİS’TE YOL HARİTASI GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un önümüzdeki günlerde partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin yol haritasını netleştirmesi bekleniyor. Tekliflerin hazırlanmasında ortak komisyon kurulması, Adalet Komisyonu’nun devreye girmesi ya da siyasi partilerin koordineli çalışması gibi alternatifler değerlendirilecek.

CEZA İNDİRİMİ VE REHABİLİTASYON DÜZENLEMESİ

Hazırlanacak düzenlemelerde, silah bırakan örgüt mensuplarının hukuki durumları da ayrıntılı şekilde ele alınacak. Suça karışmamış kişiler, suç işlemiş olanlar ve cezaevinde bulunanlar için farklı uygulamaların yer alması bekleniyor. Ayrıca Türkiye’ye dönen kişilere yönelik rehabilitasyon sürecine ilişkin maddelerin de yasa teklifine dahil edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Sabah