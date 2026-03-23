Trump'ın İran Kararına Piyasalardan İlk Tepki: Petrol Çakıldı, Altın Fırladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Daha önce Tahran'a 48 saat süre veren ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki 'yapıcı görüşmeleri' gerekçe göstererek İran'a saldırıları 5 gün ertelendiğini duyurdu.

PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Trump'ın açıklamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.21 itibarıyla Cuma günkü kapanışa göre yüzde 9 azalarak 96,96 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,75 dolardan alıcı buldu.

ALTIN FIRLADI

Açıklamanın ardından bir keskin hareket de altından geldi. Sabah 4 bin 152 dolara kadar gerileyen ons altın, açıklamanın ardından 4 bin 461 dolara kadar çıktı.

Sabah saatlerinde 5 bin 900 liranın altını gören gram altın fiyatlarıysa 14.30 itibariyle 6 bin 300 lira seviyelerinden işlem görüyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Ons gümüş ise yüzde 7,5'e yakın gerileme yaşamıştı, açıklamanın ardından kaybını geri aldı, 68 dolar seviyesinde işlem görüyor.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, Truth Social sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim" ifadelerine yer vermişti.

Donald Trump, pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuştu.

İran basını da Trump'ın "ülkedeki elektrik tesislerine saldırı" tehditlerine karşılık Körfez ülkeleri ile Ürdün'deki 11 önemli enerji üretim ve tuzdan arındırma tesisinin görüntülerini paylaşarak bu tesislerin hedef alınacağını belirtmişti.

Kaynak: AA