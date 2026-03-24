ABD'de Dev Rafineride Patlama! Bölge Halkına Acil Uyarı

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Port Arthur kentindeki Valero Energy şirketine ait rafineride patlama meydana geldi.

Port Arthur Polis Departmanından yapılan açıklamada, patlamanın ardından yangın çıktığı aktarıldı. Port Arthur Belediye Başkanı Charlotte M. Moses, yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan olmadığını belirterek, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

'EVDE KALIN' UYARISI

Yetkililer, kentin batı kesiminde yaşayanlardan güvenlik gerekçesiyle evlerinde kalmalarını istedi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Valero Energy şirketinin internet sitesindeki bilgiye göre, rafineride yaklaşık 770 çalışan bulunuyor ve günlük yaklaşık 435 bin varil petrol işleyebiliyor.

Kaynak: AA-İHA