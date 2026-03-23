Savaşın Ortasında Altın Neden Düşüyor? Mahfi Eğilmez Tek Tek Anlattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan piyasaları tepetaklak etti. Savaşın ortasında altının düşüş hızı kafaları karıştırdı. İktisatçı Mahfi Eğilmez, altın fiyatlarının neden düştüğünü analiz etti. Eğilmez’e göre bu düşüşün temelinde faiz beklentilerindeki değişim yatıyor. Altın ve gümüş gibi varlıklar faiz getirisi sunmadığı için, yatırımcılar genellikle faizlerin düşük kalacağı beklentisiyle bu araçlara yöneliyor. Ancak son dönemde petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon beklentilerini yükseltmesi, merkez bankalarının faiz artırabileceği ihtimalini güçlendirdi.

FAİZ SUNAN ARAÇLARA KAYDILAR

Bu beklenti değişimiyle birlikte yatırımcılar, getirisi olmayan varlıklardan çıkarak faiz sunan enstrümanlara yöneldi. Değerli metallerde başlayan satış dalgası, aynı zamanda bu varlıklara dayalı fon ve hisselere de yansıdı.

Satışların bir diğer nedeniyse likidite ihtiyacı oldu. Piyasalardaki dalgalanma sırasında yatırımcılar, zararlarını sınırlamak ve teminat çağrılarını karşılamak için altın gibi kolay nakde çevrilebilen varlıklarını elden çıkardı. Bu süreçte dolar güç kazanırken, tahvillere olan talep de arttı. Böylece klasik 'güvenli liman' etkisi yerini faiz baskısına bıraktı.

Eğilmez bu durumu basit bir zincirle özetliyor: Petrol artışı → Enflasyon beklentisi yükselişi → Faiz beklentisi artışı → Altın düşüşü

Kaynak: Haber Merkezi