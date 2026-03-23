Eskişehir'de İki Eski Bakan Atilla Koç ve kızı Zehra Zümrüt Selçuk Zincirleme Kazaya Karıştı: Bakan Gürlek'ten Soruşturma Açıklaması

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, aralarında eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da olduğu 8 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Eskişehir'de İki Eski Bakan Atilla Koç ve kızı Zehra Zümrüt Selçuk Zincirleme Kazaya Karıştı: Bakan Gürlek'ten Soruşturma Açıklaması
Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkisinde zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada aralarında eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da olduğu bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk, ambulanslarla Ankara'daki hastaneye, diğer 6 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir’de meydana gelen, aralarında eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da olduğu 8 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda,

"Eskişehir’de bu gece meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Kazadan etkilenen önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Atilla Koç, önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazadan etkilenen tüm yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

