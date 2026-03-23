Altında Kayıp Yüzde 7'yi Aştı: 2026'nın En Düşük Seviyesi

Altın fiyatları İran'daki çatışmaların devam etmesinin piyasalarda faiz artırımı beklentilerini artırması ile yeni haftaya yüzde 7'nin üzerinde düşüşle başladı. İşte 23 Mart 2026 güncel altın fiyatları…

Son Güncelleme:
Altın fiyatları haftaya yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle yüzde 7'nin üzerinde düşüşle başladı. İran savaşının yakın zamanda sona ermeyeceği ve artan küresel enflasyon endişeleri altın fiyatlarının haftaya düşüşle başlamasına yol açtı.

FAİZ BEKLENTİSİ ATEŞİ KÖRÜKLÜYOR

Altın fiyatlarının düşüşünde yükselen petrol fiyatlarının ardından enflasyon endişeleriyle Merkez Bankalarının faiz indirmek yerine artırmaya başlayacakları beklentileri etkili oldu.

2026'NIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Ons altın yüzde 7,32 kayıpla 4166 doların altına gerileyerek 2026 yılının en düşük seviyelerini test etti.

Gram altın ise yüzde 7,41 düşüşle 5932 TL'den alıcı buluyor.

Gümüşün ons fiyatı ise 63,87 dolardan işlem görüyor.

Spot platin fiyatı yüzde 8’in üzerinde düşüşle 1.772,74 dolar/ons oldu

ABD 10 yıl vadeli hazine kağıdı getirisi Asya piyasasında Temmuz 2025’ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,423’e yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

