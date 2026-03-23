Tüketici Güveninde Düşüş

TÜİK verilerine göre, tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 85 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise şubatta 86,8 iken yüzde 1,3 azalarak martta 85,6'ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, şubatta 85,7 iken bu ay yüzde 0,8 azalarak 85'e düştü.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, martta aylık yüzde 2 artışla 71,3'ten 72,8'e yükseldi.

EKONOMİK BEKLENTİLER ZAYIFLADI

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, şubatta 86,8 iken yüzde 1,3 azalarak martta 85,6 oldu. Geçen ay 81,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 2,9 azalışla 79,1 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 103,2 iken bu ay yüzde 0,5 azalarak 102,7'ye geriledi.

Kaynak: AA

TÜİK Tüketici Güven Endeksi
