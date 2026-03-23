600 Milyon Dolarlık İmza: Selpak ve Solo Satıldı

Eczacıbaşı Holding, temizlik kağıtları sektörü şirketi Sanipak’ın bu alanda dünyanın en büyük şirketlerinden birinin iştiraki olan Arch Peninsula Sdn Bhd’ye (AP) devri için anlaşmaya vardı.

600 MİLYON DOLARLIK İMZA

600 milyon dolar bedelle imzalanan anlaşma, Rekabet Kurulu başta olmak üzere ilgili ülkelerdeki düzenleyici kurumların onayı sonrasında tamamlanacak.

İmzalanan sözleşmeye ilişkin konuşan Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Burak Sevilengül, “İpek Kağıt ismiyle 1969’da faaliyete başladığımız kişisel hijyen ürünleri alanında, Türkiye’nin en sevilen, öncü markalarını yarattık. Bugün geldiğimiz noktada, Sanipak’ın küresel ölçekte büyüme potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilecek güçlü bir uluslararası oyuncuyla yeni bir döneme adım attığına inanıyoruz” dedi.

Eczacıbaşı, Türkiye'nin ilk temizlik kağıdı üretimini 1970 yılında Karamürsel'de temeli atılan İpek Kağıt tesislerinde gerçekleştirdi. Özellikle Selpak markası adeta ürüne adını vererek kamuoyunda tanındı. Solo'nun dışında Silen ve Servis markaları da Eczacıbaşı kapsamında yer alıyor.

Kaynak: CNBC-E