600 Milyon Dolarlık İmza: Selpak ve Solo Satıldı

Eczacıbaşı Holding, Selpak ve Solo markalarının sahibi Sanipak’ın tamamının Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd’ye satışı için anlaşma sağladı. Şirketin değeri 600 milyon dolar olarak belirlendi.

600 Milyon Dolarlık İmza: Selpak ve Solo Satıldı
Eczacıbaşı Holding, temizlik kağıtları sektörü şirketi Sanipak’ın bu alanda dünyanın en büyük şirketlerinden birinin iştiraki olan Arch Peninsula Sdn Bhd’ye (AP) devri için anlaşmaya vardı.

600 MİLYON DOLARLIK İMZA

600 milyon dolar bedelle imzalanan anlaşma, Rekabet Kurulu başta olmak üzere ilgili ülkelerdeki düzenleyici kurumların onayı sonrasında tamamlanacak.

İmzalanan sözleşmeye ilişkin konuşan Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Burak Sevilengül, “İpek Kağıt ismiyle 1969’da faaliyete başladığımız kişisel hijyen ürünleri alanında, Türkiye’nin en sevilen, öncü markalarını yarattık. Bugün geldiğimiz noktada, Sanipak’ın küresel ölçekte büyüme potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilecek güçlü bir uluslararası oyuncuyla yeni bir döneme adım attığına inanıyoruz” dedi.

Eczacıbaşı, Türkiye'nin ilk temizlik kağıdı üretimini 1970 yılında Karamürsel'de temeli atılan İpek Kağıt tesislerinde gerçekleştirdi. Özellikle Selpak markası adeta ürüne adını vererek kamuoyunda tanındı. Solo'nun dışında Silen ve Servis markaları da Eczacıbaşı kapsamında yer alıyor.

Kaynak: CNBC-E

Altında Kayıp Yüzde 7'yi Aştı: 2026'nın En Düşük Seviyesi Altında Kayıp Yüzde 7'yi Aştı: 2026'nın En Düşük Seviyesi
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Dolar ve Euroda Haftanın İlk Rakamları Dolar ve Euroda Haftanın İlk Rakamları
ABD, İsrail ve İran Savaşında 24'üncü Gün | Diego Garcia Üssü Füzelerle Vuruldu mu? İran: İsrail'in Sahte Bayrak Operasyonu Diego Garcia Üssü Füzelerle Vuruldu mu?
Eskişehir'de İki Eski Bakan Atilla Koç ve kızı Zehra Zümrüt Selçuk Zincirleme Kazaya Karıştı: Bakan Gürlek'ten Soruşturma Açıklaması Eskişehir'de İki Eski Bakan Zincirleme Kazaya Karıştı: Bakan Gürlek'ten Soruşturma Açıklaması
Altında Kayıp Yüzde 7'yi Aştı: 2026'nın En Düşük Seviyesi Altında Kayıp Yüzde 7'yi Aştı: 2026'nın En Düşük Seviyesi
Osimhen Türkiye’de Kulüp Satın Alıyor Osimhen Türkiye’de Kulüp Satın Alıyor
Teğmen Ebru Eroğlu'nun İade Talebi Reddedildi Teğmen Eroğlu'nun İade Talebi Reddedildi