Dünyaca Ünlü Şekerleme Markası Haribo'ya Soruşturma

Rekabet Kurulu, atıştırmalık sektörünün en güçlü markalarından Haribo hakkında soruşturma başlattı. Yumuşak şeker pazarında yüksek paya sahip olan Haribo’nun, satış noktalarındaki uygulamaları

nedeniyle rekabet kurallarını ihlal edip etmediği araştırılacak. Kurul, özellikle perakende noktalarındaki

görünürlük ve raf düzenlemelerine odaklanacak.

RAF VE STANT DÜZENLERİ

Soruşturma kapsamında, Haribo’nun rakip ürünlerin raflardan kaldırılması ya da geri plana itilmesine

yönelik uygulamalarda bulunup bulunmadığı değerlendirilecek.

Ayrıca stant ve raf yerleşimlerinin Haribo lehine, rakipler aleyhine düzenlenip düzenlenmediği de

mercek altında.

İSKONTO VE TEŞVİK İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR

Kurul, satış noktalarına sağlanan ek avantajları da inceleyecek. Haribo’nun, rakip ürünlerin satışını

sınırlamak karşılığında indirim, bedelsiz ürün veya çeşitli destekler sunup sunmadığı araştırılacak.

Ürünlerin kasa önü ve yüksek görünürlük alanlarında konumlandırılması yoluyla rakiplerin dışlanıp

dışlanmadığı da soruşturmanın önemli başlıklarından biri olacak.

İndirim ve prim uygulamalarıyla satış noktalarında yalnızca Haribo ürünlerinin öne çıkarılmasının

hedeflenip hedeflenmediği de incelenecek.

Kaynak: AA