Dünyaca Ünlü Şekerleme Markası Haribo'ya Soruşturma
Rekabet Kurulu, dünyaca ünlü şekerleme markası Haribo hakkında soruşturma başlattı. Ön incelemede elde edilen bulgular, şirketin pazardaki hakim konumunu kullanarak rakiplerini dışladığı yönünde.
Rekabet Kurulu, atıştırmalık sektörünün en güçlü markalarından Haribo hakkında soruşturma başlattı. Yumuşak şeker pazarında yüksek paya sahip olan Haribo’nun, satış noktalarındaki uygulamaları
nedeniyle rekabet kurallarını ihlal edip etmediği araştırılacak. Kurul, özellikle perakende noktalarındaki
görünürlük ve raf düzenlemelerine odaklanacak.
RAF VE STANT DÜZENLERİ
Soruşturma kapsamında, Haribo’nun rakip ürünlerin raflardan kaldırılması ya da geri plana itilmesine
yönelik uygulamalarda bulunup bulunmadığı değerlendirilecek.
Ayrıca stant ve raf yerleşimlerinin Haribo lehine, rakipler aleyhine düzenlenip düzenlenmediği de
mercek altında.
İSKONTO VE TEŞVİK İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR
Kurul, satış noktalarına sağlanan ek avantajları da inceleyecek. Haribo’nun, rakip ürünlerin satışını
sınırlamak karşılığında indirim, bedelsiz ürün veya çeşitli destekler sunup sunmadığı araştırılacak.
Ürünlerin kasa önü ve yüksek görünürlük alanlarında konumlandırılması yoluyla rakiplerin dışlanıp
dışlanmadığı da soruşturmanın önemli başlıklarından biri olacak.
İndirim ve prim uygulamalarıyla satış noktalarında yalnızca Haribo ürünlerinin öne çıkarılmasının
hedeflenip hedeflenmediği de incelenecek.
Kaynak: AA