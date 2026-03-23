Altın Ağlatıyor

Yıllardır “Savaş çıksın, ortalık karışsın, altın uçar” diyen o kadim piyasa mantığı, 2026’nın bu Mart ayında fena halde çuvalladı. Altın, tarihinin en büyük sınavlarından birini verirken, yastık altını tek kale belleyenleri de şaşırtarak sessizce geri çekiliyor.

'Sarı fırtına' melteme döndü

Aslında her şey bir "kusursuz fırtına" gibi başlamıştı. Pandeminin yaraları tam sarılmadan patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı, ardından Ortadoğu’da fitili ateşlenen o büyük gerilim... Dünya adeta bir "belirsizlikler çağı"na girmişti. Enflasyon tüm büyük ekonomilerde bir canavar gibi büyürken, merkez bankaları bile panikleyip kasalarını tonlarca külçeyle doldurdu. İnsanlar paralarının eriyip gitmemesi için bildikleri en eski limana, altına sığındılar.

Altının onsu 5 bin dolarlık o psikolojik sınırı zorlarken, herkesin dilinde tek bir cümle vardı: "Daha karpuz kesecektik, bu daha başlangıç." İşte o günlerde altın, dünyanın mutsuzluğundan, korkusundan ve çaresizliğinden beslenerek o görkemli tahtına oturmuştu.

'İran Savaşı' paradoksu

Gelelim bugüne, yani o meşhur analizi eksik bırakan "İran Savaşı" gerçeğine. Haftalardır manşetlerden düşmeyen, bölgeyi adeta bir ateş çemberine çeviren o gerilim, herkesin beklentisinin aksine altının parıltısını artırmak yerine sönükleştirdi. Peki, neden? Bir savaşın ortasında "güvenli liman" neden su alıyor?

İran ile yaşanan bu sıcak çatışma, küresel piyasalarda bambaşka bir mekanizmayı tetikledi. Savaşın başlamasıyla fırlayan petrol fiyatları, tam "enflasyon düşüyor" derken dünyayı yeni bir maliyet şokuyla vurdu. Petrolün varili 100 doları aşınca, Amerika’dan Avrupa’ya kadar tüm merkez bankaları (Fed başta olmak üzere) masadaki "faiz indirimi" dosyalarını çekmeceye kilitleyip, "faizleri daha da artırabiliriz" demeye başladılar.

İşte altının belini büken ilk darbe buradan geldi. Altın faiz vermez; sadece durduğu yerde değerlenmesini beklersiniz. Ama tahviller ve dolar, savaşın yarattığı bu enflasyonist baskıyla daha yüksek faiz vaat edince, dev fonlar "neden faizsiz bir metalde bekleyeyim?" diyerek rotayı kağıda kırdılar. Yani İran Savaşı, altını koruması beklenen o "sigorta" özelliğini, faizlerin demir yumruğu altında ezdi geçti.

Bir de madalyonun diğer yüzü var: "Nakit ihtiyacı." Savaş çıktığında sadece altıncılar değil, petrolcüler, teknoloji yatırımcıları ve dev hedge fonları da sarsıldı. Piyasalarda öyle bir panik havası oluştu ki, birçok büyük oyuncu başka yerlerdeki zararlarını kapatmak veya teminat açıklarını (margin call) karşılamak için ellerindeki "kazanan" varlıkları satmak zorunda kaldı. O an eldeki en likit, en hızlı paraya çevrilebilir şey neydi? Tabii ki altın.

Zirveden dönen altın, aslında bir "değer kaybı" değil, devlerin nakit ihtiyacına kurban edilen bir "satış dalgası" yaşadı. Ekranlarda gördüğünüz o düşüş, Kapalıçarşı’daki fiziksel altının yokluğu değil, Londra ve New York’taki "kağıt" altın kontratlarının el değiştirmesiydi. Kağıt üzerinde dönen bu büyük fırtına, ne yazık ki en çok küçük yatırımcıyı, "savaş çıktı, altın fırlar" diye son dakikada trene binenleri vurdu.

Her fırtınanın bir kaptanı, her çöküşün de bir kasası vardır. Altın 5 bin doların üzerindeyken "6 bin-7 bin dolar geliyor" diye bağıran o "gurular", ellerindeki malları en tepeden küçük yatırımcıya devredip kenara çekilenler oldu. Büyük kurumsal fonlar, altının düşüşüne yönelik "short" pozisyonlar açarak, yani fiyatın düşeceğine dair milyarlarca dolarlık bahisler oynayarak bu çöküşten servet kazandılar. Bir de tabii ki savaşı ve enflasyonu fırsat bilip faiz silahını çeken, parayı kendi güvenli limanlarına (tahvillere) çeken büyük bankalar...

Altın hiçbir zaman tamamen gözden düşmez. Binlerce yıllık insanlık hafızası buna izin vermez. Ancak 2026’nın bu sert tecrübesi bize şunu öğretti: Artık "eski usul" güvenli limanlar, yapay zeka ve algoritmalara dayalı modern finans dünyasında her zaman koruma sağlamıyor.

Eğer İran gerilimi bir diplomasi koridoruna evrilirse, altının o eski köpüğü tamamen gidebilir ve çok daha düşük seviyelerde denge bulabilir. Yok eğer çatışma daha da derinleşir ve küresel bir arz krizine dönüşürse, altın ancak o zaman "en güvenli olan benim" diye bağırarak geri dönebilir. Ama o güne kadar, yastık altındaki o sarı ışıltının biraz mat kalacağı, ekranlardaki rakamların ise matematiksel gerçeklerle (faiz, dolar endeksi) dans edeceği bir dönem bizi bekliyor.

Parlayan her şeyin altın olmadığını, altının da her zaman parlamayacağını bu mart ayında Kapalıçarşı’nın nemli havasında acı bir tecrübeyle öğrenmiş olduk. Piyasa artık duygu değil, soğuk bir matematik istiyor.