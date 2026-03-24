'Türkiye'de Gübre Krizi Yaşanıyor' İddiasına DMM'den Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Hürmüz Boğazı nedeniyle Türkiye’de gübre krizi yaşandığı' iddialarını yalanladı. Açıklamada, gübre tedarikinde sorun olmadığı, üretimin sürdüğü ve stokların yeterli olduğu belirtilerek panik yaratabilecek paylaşımlara karşı uyarı yapıldı.

'Türkiye'de Gübre Krizi Yaşanıyor' İddiasına DMM'den Açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'de gübre tedarikine ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığı, üretim süreçlerinin kesintisiz devam ettiği ve mevcut stokların yeterli olduğunun açıkça ifade edildiği belirtildi.

Türkiye'nin ayrıca farklı tedarik kanallarına sahip olup, ilgili alanlardaki arz güvenliğini kesintisiz şekilde sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, kamuoyunun küresel gelişmeleri çarpıtarak panik ve kaos algısı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı hassas olması ve yalnızca resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate almasının önem arz ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA

