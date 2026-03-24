ÖSYM Duyurdu: 2026-MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı

ÖSYM tarafından yayımlanan güncel takvim doğrultusunda Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı.

Son Güncelleme:
2026 MSÜ sınav sonuçları için geri sayım sürerken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sonuçların açıklandığını duyurdu. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen oturumun ardından adaylar, aldıkları puanlarla Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapma hakkı kazanacak.

1 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2026-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Mart 2026 tarihinde saat 10.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Sonuçlar açıklandığı andan itibaren adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden puanlarını öğrenebilecekler. Sisteme giriş yapabilmek için adayların T.C. Kimlik Numarası ve aday şifrelerini kullanmaları yeterli olacak. Ayrıca e-Devlet uzantısı üzerinden de sonuçlara güvenli erişim sağlanabilecek.

Polislerin Çalışma Sistemi Değişiyor: Mesai ve Haklar Baştan Düzenleniyor Polislerin Çalışma Sistemi Değişiyor: Mesai ve Haklar Baştan Düzenleniyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
İstanbul Nevruzunda 38 Gözaltı İstanbul Nevruzunda 38 Gözaltı
Yapımcı Erol Köse'nin Vasiyeti Ortaya Çıktı: 16'ncı Kattan Düşerek Hayatını Kaybetmişti Yapımcı Erol Köse'nin Vasiyeti Ortaya Çıktı: 16'ncı Kattan Düşerek Hayatını Kaybetmişti
Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Yeni Detaylar: Aleyna Kalaycıoğlu İfadesinde Her Şeyi Anlattı Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Yeni Detaylar: Aleyna Kalaycıoğlu İfadesinde Her Şeyi Anlattı
ABD, İsrail ve İran Savaşında 25'inci Gün | CANLI BLOG - ABD Heyeti 'Barış' Görüşmeleri İçin Pakistan'a Gidiyor Tahran'dan İsrail'e Füze Bombardımanı
Altında Tarihi Geri Çekilme: Zirveden Sert Düşüş Geldi! Dip Görüldü mü? Altında Tarihi Geri Çekilme: Zirveden Sert Düşüş Geldi! Dip Görüldü mü?
ABD'de Dev Rafineride Patlama! Bölge Halkına Acil Uyarı ABD'de Dev Rafineride Patlama! Bölge Halkına Acil Uyarı