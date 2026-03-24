ÖSYM Duyurdu: 2026-MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı

2026 MSÜ sınav sonuçları için geri sayım sürerken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sonuçların açıklandığını duyurdu. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen oturumun ardından adaylar, aldıkları puanlarla Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapma hakkı kazanacak.

2026-MSÜ: SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2026-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Mart 2026 tarihinde saat 10.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Sonuçlar açıklandığı andan itibaren adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden puanlarını öğrenebilecekler. Sisteme giriş yapabilmek için adayların T.C. Kimlik Numarası ve aday şifrelerini kullanmaları yeterli olacak. Ayrıca e-Devlet uzantısı üzerinden de sonuçlara güvenli erişim sağlanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi