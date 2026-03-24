Polislerin Çalışma Sistemi Değişiyor: Mesai ve Haklar Baştan Düzenleniyor

Emniyet teşkilatını yakından ilgilendiren yeni yasal düzenlemede sona gelindi. Çalışma saatlerinden sosyal haklara kadar birçok alanda köklü değişiklikler planlanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından uzun süredir hazırlıkları sürdürülen emniyet teşkilatına yönelik kapsamlı düzenlemede son aşamaya geçildi. Mevcut mevzuatın güncel ihtiyaçlara yanıt vermekte yetersiz kalması nedeniyle hazırlanan yeni “Polis Meslek Kanunu” taslağı, teşkilatın çalışma düzeninde önemli değişiklikler getirmeyi hedefliyor.

MESAİ VE İZİN SİSTEMİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Taslak düzenlemede en dikkat çeken başlıkların başında çalışma saatleri geliyor. Polislerin yoğun ve düzensiz mesai yükünün daha sistemli bir yapıya kavuşturulması, fazla mesai uygulamalarının net kurallara bağlanması ve izin haklarının daha planlı şekilde düzenlenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda günlük çalışma pratiğini doğrudan etkileyecek yeni bir sistem kurulması öngörülüyor.

SOSYAL HAKLAR GÜÇLENDİRİLECEK

Yeni düzenleme ile birlikte emniyet personelinin sosyal güvencelerinin artırılması da hedefleniyor. Lojman imkanlarının genişletilmesi, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve psikolojik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi planlanan adımlar arasında yer alıyor.

GÖREV VE YETKİLER NETLEŞTİRİLECEK

Taslakta yer alan bir diğer önemli düzenleme ise görev ve yetki tanımlarının daha açık hale getirilmesi. Sahadaki uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla yetki sınırlarının net çizgilerle belirlenmesi hedefleniyor. Ayrıca sendikal haklar ve bağımsız denetim mekanizmalarına ilişkin düzenlemelerin de taslakta yer alması bekleniyor.

ULUSLARARASI STANDARTLAR HEDEFTE

Eğitim ve mesleki gelişim alanında uluslararası standartlara uyumun esas alındığı düzenlemeyle, emniyet teşkilatının insan kaynağının daha nitelikli hale getirilmesi amaçlanıyor. Yeni yasa ile birlikte teşkilatta daha modern ve sürdürülebilir bir yapı kurulması hedefleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

