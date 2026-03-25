Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. Görüşmede Al Sani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel gerilimi azaltma noktasında üstlendiği sorumluluklar için teşekkür etti.
Katar Emirlik Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü.
Kaynak: Haber Merkezi
