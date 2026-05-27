'Pencereden Düştü' Denilmişti, Gerçek Ortaya Çıktı: Para İçin Dehşeti Yaşatmışlar

Küçükçekmece'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden Erdem Sarı'ya ilişkin korkunç gerçekler ortaya çıktı. Borç meselesi nedeniyle alıkonuldan öne sürülen Sarı’nın ölümünde 4 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
'Pencereden Düştü' Denilmişti, Gerçek Ortaya Çıktı: Para İçin Dehşeti Yaşatmışlar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 22 Mayıs günü saat 23.40 sıralarında Küçükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binada yüksekten düşen Erdem Sarı, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Erdem Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ALACAK MESELESİ NEDENİYLE ZORLA TUTULMUŞ

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri Erdem Sarı'nın borçları nedeniyle binada bulunan dairede zorla tutulduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda, olay sırasında Erdem Sarı'nın yanında olduğu belirlenen A.K., M.E.Ç., Ş.D. ve S.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin iddiaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüphelilerin borçlarını tahsil etmeye çalıştıkları, bu nedenle konuştukları sırada Erdem Sarı'nın ayağının kayarak pencereden aşağı düştüğünü söyledikleri belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hudut Kartalları'yla Bayramlaştı: 'Dünyaya Güven Veren Ülkeyiz' Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hudut Kartalları'yla Bayramlaştı
Yarın İçin Plan Yapanlar Dikkat! Kuvvetli Yağış Kapıda Yarın İçin Plan Yapanlar Dikkat! Kuvvetli Yağış Kapıda
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Kurultay İçin Tarih Verdi: Yapılacak, Çare Yok Kılıçdaroğlu Kurultay İçin Tarih Verdi
Bayram Namazı Bitti, Acil Servisler Doldu! 'Acemi Kasaplar' Yine Kendilerini Doğradı Bayram Namazı Bitti, Acil Servisler Doldu! 'Acemi Kasaplar' Yine Kendilerini Doğradı
ABD-İran Mutabakat Taslağı Sızdı: Hürmüz’de Abluka Kalkıyor, ABD Askerleri Çekiliyor Hürmüz’de Abluka Kalkıyor, ABD Askerleri Çekiliyor
İşte Kılıçdaroğlu'nun İki Büyük Planı: CHP Kasası Mercek Altında İşte Kılıçdaroğlu'nun İki Büyük Planı
CHP'de Kurultay Yapılacak mı? Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Sert Cevap Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Sert Cevap