Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hudut Kartalları'yla Bayramlaştı: 'Dünyaya Güven Veren Ülkeyiz'

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Edirne’de konuşlu 9’uncu Hudut Tugay Komutanlığımıza bağlı olarak Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçiklerimizle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yaşar Güler ve Hudut kartallarıyka telefonda bayramlaştı.

SINIR GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramlaşma mesajında şu ifadeleri kullandı: "Muhterem Mehmetçiklerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar, sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin, hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz.

Biz, hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz. Geçtiğimiz hafta 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz Efes-2026 Tatbikatı’nda bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.

Arda Hudut Bölüğümüz de 'Hudut namustur.' şiarıyla, kara ve nehir sınırlarımızda 7 gün 24 saat esasıyla vazifesini bihakkın ifa ediyor. Sizler sınırlarımızı her türlü tehdit ve tehlikeden başarıyla bertaraf ediyor, bayram günlerinde dahi görev ve sorumluluklarınızı özveriyle yerine getiriyorsunuz. Bunun için hepinize şahsım ve milletim adına yürekten teşekkür ediyor, Rabb'im sizleri her türlü beladan, musibetten muhafaza eylesin diyorum. Rabb'im yâr ve yardımcınız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının Kurban Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun."