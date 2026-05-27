Kamyon Arkasında Can Pazarı! Dört Bacağından Bağlanan Hayvana Kilometrelerce İşkencenin Bedeli 5 Bin Lira!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kurban Bayramı döneminde hayvanlara yönelik sömürü ve şiddet olaylarına bir yenisi Bolu-Bilecik kara yolunda eklendi. Yaşama hakkı ve beden bütünlüğü hiçe sayılan bir hayvan, bir mal gibi kamyonun arkasına bağlanarak kilometrelerce işkenceye maruz bırakıldı.

Çevredeki duyarlı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, ülkede hayvana yönelik şiddete verilen cezaların yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

KİLOMETRELERCE SÜREN EZİYET

14 AAY 104 plakalı süt toplama aracının sürücüsü, dört bacağını sıkıca bağladığı canlı hayvanı kamyonetin kasasından aşağıya, metrelerce yükseklikten asfaltın hemen üzerine sarkıtarak, bu şekilde Mudurnu ilçesi Karataş köyü yolunda kilometrelerce ilerledi. Çaresiz hayvanın havada asılı kalarak yaşadığı korku ve acı dolu anlar sosyal medyada infial yarattı.

İŞKENCENİN BEDELİ 5 BİN LİRA

Tepkilerin ardından kimliği belirlenen sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Ancak uygulanan toplam 31 bin liralık para cezasının dağılımı tepki çekti.

Trafik Cezası (26 Bin TL): Sürücüye en büyük ceza, hayvanın canını tehlikeye attığı için değil, "trafik kurallarını ve taşıma güvenliğini ihlal ettiği" gerekçesiyle polis ekiplerince kesildi.

Hayvan Hakları Cezası (Sadece 5 Bin TL): Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ise hayvana yapılan bu açık işkenceye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yalnızca 5 bin liralık komik bir ceza uygun gördü.

Kaynak: İHA