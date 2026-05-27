Yarın İçin Plan Yapanlar Dikkat! Kuvvetli Yağış Kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 15 ili sarı kodla uyardı. Başta Ankara olmak üzere birçok kentte sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Mayıs Perşembe günü (yarın) için 15 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanağın özellikle İç Anadolu ile Batı Karadeniz çevrelerinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.
Sarı kod verilen iller şöyle:
- Ankara
- Çankırı
- Çorum
- Kırıkkale
- Kastamonu
- Karabük
- Bolu
- Düzce
- Sakarya
- Kütahya
- Uşak
- Afyonkarahisar
- Denizli
- Burdur
- Isparta
