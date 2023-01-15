PE Motokurye Dayanışma Ağı'ndan anket çağrısı

Patronların Ensesindeyiz Motokurye Dayanışma Ağı, 'Gelin koşullarımızı kamuoyuna duyuralım' diyerek anket çağrısında bulundu.

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PE Motokurye Dayanışma Ağı'ndan anket çağrısı

Motokuryeler esnaf kuryelikle birlikte ihya mı oldu yoksa borç batağına ve güvencesizliğe mi sürüklendi? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yılbaşında reklamını yaptığı pembe tablo ne kadar gerçek? Her gün iş kazalarında can veren motokuryeler devletin ya da üniformasını giydikleri şirketlerin ne kadar umurunda?

Patronların Ensesindeyiz Motokurye Dayanışma Ağı motokuryelerin sesi olmaya devam ediyor. Dayanışma Ağı bugün yayımladığı bir anketle tüm motokuryeleri koşullarını kamuoyuna duyurmaya çağırdı.

Anketin duyuru metni şöyle:

“Yılbaşında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Getir firmasının reklamını yaparak yüzlerce korumayla paket teslim edip şovunu yapmıştı. Bakan kadar korunaklı koşullarda çalışmayan bizler ise yeni yılı ölüm haberleriyle, mobbing’le, açıklanan düşük paket ücretleriyle, güvencesiz ve uzun çalışma koşullarıyla karşıladık.

Patronların Ensesindeyiz Motokurye Dayanışma Ağı olarak bu koşulları kamuoyuna duyurmak için birkaç soruluk bir anket hazırladık. #BöyleGitmez diyenlerin sesini duyurmak için anketimize katılın.”

Ankete ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

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