Patrondan İşçiye Günlerce İşkence! Darp Etti, Böcek Yedirdi, Dişlerini Kırdı...

Türkiye, son dönemde artış gösteren şiddet olaylarıyla sarsılırken, bu kez bir işçiye yapılan korkunç işkence ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre; Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden, çalışmak için 2020 yılında Antalya'nın Kepez ilçesindeki sanayi sitesine giden ve orada yaklaşık 10 ay çalışan Vedat K. (22), maaşını eksik almaya başladı. Bir süre sonra iş yeri sahibinden eksik aldığı ücreti talep eden ama her seferinde olumsuz dönüş alan Vedat K., birikmiş alacağı olan 70 bin liraya karşılık iş yerindeki masada patronuna ait 15 bin lirayı alıp İstanbul'a gitti.

Vedat K.'ye ulaşamayan iş yeri sahipleri, ailesine ulaştı. Bunun üzerine Vedat K.'nin ağabeyleri aldığı parayı geri götürmesini söyledi. Vedat K., ağabeylerini dinleyip Antalya'ya dönüp aldığı 15 bin lirayı iş yeri sahiplerine teslim etti.

İŞKENCEYİ TELEFONLA KAYDETTİLER

Orada darp edilen Vedat K., A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi. 3 gün farklı işkencelere maruz kalan Vedat K.'nin dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlı şekilde yatırıldı, ağzı açık tutularak zorla hamam böceği yedirildi. Şüpheliler, yaptıklarını da cep telefonuyla kaydetti. İşkence sırasında çekilen fotoğrafları gizlice telefondan alıp şikayetçi olan Vedat K., tutuksuz yargılanan şüphelilerin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Kaynak: DHA