Reha Muhtar Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi! İlk Açıklaması Dikkat Çekti

Televizyon yorumcusu ve haber sunucusu Reha Muhtar geçtiğimiz aylarda yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanmıştı. Bilinci kapanan Muhtar daha sonra ise yoğun bakımda iki kez entübe edilmişti.

Ağustos ayından beri hastanede tedavi gören Reha Muhtar, aylar sonra ilk kez Bebek'te görüntülendi. Aramızda Kalmasın’ın haberine göre, Bebek’te arkadaşıyla sohbet eden Reha Muhtar’ın kilo verdiği görüldü.

Muhtar yaptığı açıklamada, “Sağlık hayatta en önemli şey. ‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Aramızda Kalmasın