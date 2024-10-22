Reha Muhtar Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi! İlk Açıklaması Dikkat Çekti

Yalısının merdivenlerinden düştükten sonra aylarca hastanede tedavi gören Reha Muhtar, ilk kez görüntülendi. Kilo verdiği görülen Muhtar ilk açıklamasında "Sağlık hayatta en önemli şey. ‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı" dedi.

Reha Muhtar Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi! İlk Açıklaması Dikkat Çekti

Televizyon yorumcusu ve haber sunucusu Reha Muhtar geçtiğimiz aylarda yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanmıştı. Bilinci kapanan Muhtar daha sonra ise yoğun bakımda iki kez entübe edilmişti.

Reha Muhtar Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi! İlk Açıklaması Dikkat Çekti - Resim : 1

Ağustos ayından beri hastanede tedavi gören Reha Muhtar, aylar sonra ilk kez Bebek'te görüntülendi. Aramızda Kalmasın’ın haberine göre, Bebek’te arkadaşıyla sohbet eden Reha Muhtar’ın kilo verdiği görüldü.

Reha Muhtar Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi! İlk Açıklaması Dikkat Çekti - Resim : 2

Muhtar yaptığı açıklamada, “Sağlık hayatta en önemli şey. ‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Aramızda Kalmasın

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