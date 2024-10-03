Gazeteci İsyan Etti! Engelli Bir Adama Hastanede Yaşatılanlar Korkunç

Hastanelerde yaşanan skandallara bir yenisi eklendi. Geçtiğimiz 26 Eylül’de Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasına şeker komasına girdiği için kırmızı alanda tedavi gören gazeteci Gaye Şeyma Can, gördüğü olayı anlattı.

'KALBİNE SERT BİR YUMRUK ATTI'

Gazeteci Can, sabah 06.10 sıralarında alanda bulunan akli dengesi yerinde olmayan ve konuşma engeli bulunan 55-60 yaşlarındaki bir hastaya hemşirelerin kan alma sırasında darp ettiğini iddia etti. Olaya şahit olan Can, söz konusu darbı şu sözlerle açıkladı:

“Ben kollarımda serumlar yatarken alanda bulunan erkek hemşire hastalardan sırayla kan almaya başladı. Söz konusu hastaya geldiğinde… Hasta kolunu çekti. Hemşir ben bu hastadan kan alamam dedi daha donra tekrar denedi bu esnada hasta tükürdü. Hemşir ise hastanın kalbine sert bir yumruk attı. Daha sonra çenesinden tutarak birkaç sefer yatağa yatırdı. Ben bağırana kadar ne başla bir görevli… Hemşire müdahale etmedi. Benim tepkimin ardından durdu. Olayı şikayet etmek için 184’ü aradım ve hastanenin kendilerine olayı yaşayan hastanın ya da birinci derece yakınının şikayette bulunması gerektiğini söylediler. Şikayetim işleme alınmadı. Sizin de babanız, anneniz ya da siz bu olayı yaşayabilirdiniz. Yetkilileri bu konuda hareket etmeye davet ediyorum. ”

Öncelikli, hayati tehlike taşıyan ağır yaralanma ya da ağır hastalık geçirme durumları olan hastaların bulunduğu ‘kırmızı alan’a hasta yakını alınmadığını dile getiren Can, “Kırmızı alana hasta yakınları alınmaz. Dolayısıyla yakınları olaya şahit olmadı. Hasta ise konuşamıyor ve akli dengesi yerinde değil. Nasıl şikayet edebilsin?” diyerek twetine Sağlık Bakanlığı’nı etiketledi.

Ayrıca gazeteci Can, hastanenin Başhekim Yardımcısının hastanede tedavi gördüğü odaya geldiğini ve olayla ilgileneceğini ve gerekenin yapılacağını söylediğini iletti.

Kaynak: Gerçek Gündem