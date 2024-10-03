Uzaklaştırma Kararına Rağmen... Bir Kadın, Eski Nişanlısının Silahlı Saldırısına Uğradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eski nişanlısı olduğu kadının önünü kesip silahla ateş açtı. Genç kadın, kurşunun hedefi olmaktan son anda kurtulurken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Evine yürüyerek giden Asel Ö.'yü (24), takip eden eski nişanlısı Hakan B., sokakta eski nişanlısıyla tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında öfkelenen Hakan B., Asel Ö.'ye tabancayla ateş edip kaçtı. Saldırıya uğrayan kadın şans eseri olaydan yara almadan kurtulurken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Asel Ö.'nün, eski nişanlısı için uzaklaştırma kararı da aldırdığı öğrenildi. Polise olayı anlatan Asel Ö., "Silahlı bana doğrulttu. Öldürmesini bekledim" dedi.

Ekipler kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA