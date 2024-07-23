'Parmak İzi' Yalanıyla Vurgun! Kendilerini Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Olarak Tanıtıp Dolandırdılar

Antalya'da 3 şahıs, 'bir olayda parmak iziniz çıktı' yalanıyla vatandaşları 248 bin TL ve 11 bin dolar dolandırdı. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheliden birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Parmak İzi' Yalanıyla Vurgun! Kendilerini Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Olarak Tanıtıp Dolandırdılar

Antalya'da 3 kişi, telefonda ulaştığı vatandaşlara kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtıp, parmak izinin bir olaylarda çıktığı söylemleri vurgun yaptı. Polis amblemi ve parmak izi çıktı görsellerini telefonuna göndererek mağduru baskı altına alan şahıslar, 248 bin TL havale, 11 bin dolar cinsi dövizi elden aldı.

Ekipler tarafından suçüstü yakalanan C.S., M.S.T. ve Ö.T. isimli şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda elde edilen cep telefonları, sim kartlarının yanı sıra 10 bin dolar ve 19 bin Türk lirasına el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin olayda korsan taksi kullandıkları tespit edilirken, taksi sahibine idari yaptırım kararı uygulanarak araç otoparka çektirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden C.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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