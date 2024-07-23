Şehir Şehir Hırsızlık! Afyon'da Çaldılar, Burdur'da Yakalandılar

Şehir şehir gezerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen iki kadın, son olarak Afyonkarahisar'da bir evi soyduktan sonra Burdur'da yakalandı.

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Şehir Şehir Hırsızlık! Afyon'da Çaldılar, Burdur'da Yakalandılar

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaşanan hırsızlık olayının birisi hamile iki şüphelisi kadın, Burdur’da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 5 gün önce iki kadın tarafından bir evde hırsızlık olayı yaşandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olay yerinde parmak izi ve kamera incelemesi yaptı. Hırsızlık şüphelilerinin kimliğini belirleyen ekipler, H.A. ve G.K. isimli şüpheli şahısların kullandığı güzergahlar üzerinde bulunan emniyet birimlerini harekete geçirdi. Ekipler, şüpheli şahısların Burdur’da olduğunu tespit etti. Kısa sürede polis ekipleri tarafından iki şüpheli kadın yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Yapılan inceleme sonucu, şüpheli kadınların Isparta, Burdur, Eskişehir, Polatlı, Bursa, İstanbul gibi yerlerde çok sayıda hırsızlık olayından sabıkalarının olduğu belirlendi.

Dinar ilçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık, vatandaşlara hırsızlık konusunda uyarılarda bulunarak, herhangi bir olumsuzlukta mutlaka 112’ye ihbarda bulunmalarını söyledi.

Kaynak: İHA

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