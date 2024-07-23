Burdur'da Panik Anları! Şüpheli Paketten Çıkanlar Şaşırttı

Burdur'da bankta unutulan çanta, kısa süreli paniğe neden oldu. Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı. Bir lise öğrencisinin bankta unuttuğu tespit edilen çantadan test kitapları çıktı.

Son Güncelleme:
Burdur'da Panik Anları! Şüpheli Paketten Çıkanlar Şaşırttı

Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankta çanta görenler, saat 10.30 sıralarında polise ihbarda bulundu. Olay yeri, polis ekipleri tarafından şeritle çevrilerek güvenlik tedbiri alındı ve bomba imha ekibi çağrıldı. Mobese kameralarının taranması sonucu çantayı bırakan kişinin bir otomobile binerek alandan uzaklaştığı tespit edildi. Kamera kayıtlarından otomobil sahibine ulaşıldı.

ŞÜPHELİ ÇANTADAN KİTAP ÇIKTI

Olay yerine gelen baba, çantayı bırakanın lise son sınıf öğrencisi oğlu olduğunu belirterek, çantayı polislerle açtı. Çantanın içerisinden üniversite sınavına hazırlanan öğrenciye ait test kitapları çıktı. Çantanın babaya teslim edilmesinin ardından ekipler, olay yerinden ayrıldı.

Gaziantep'te Kaza: 1 Ölü, 6 YaralıGaziantep'te Kaza: 1 Ölü, 6 YaralıGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Şehir Şehir Hırsızlık! Afyon'da Çaldılar, Burdur'da Yakalandılar Şehir Şehir Hırsızlık
İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti
Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor
Gaziantep'te Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı Gaziantep'te Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!
Bahçeli'den Partisinin Hedef Gösterdiği 154 Kişiye Bir Tehdit Daha: Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı! Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı!
Parti İçinden Ali Babacan’a Çok Ağır Suçlamalar: 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!' 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!'