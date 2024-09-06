Palmiye Ağacını Yakıp Kaçtı

Düzce’de bir kişi, kaldırımda yürürken cebinden çıkardığı çakmakla palmiye ağacını ateşe verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek ağacı tahrip etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın şüphelisinin bulunması için polis soruşturma başlattı.

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Palmiye Ağacını Yakıp Kaçtı

Düzce’de 3 Eylül akşamı saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Caddesi’nde yaşanan olayda, kaldırımda yürüyen bir kişi, cebinden çıkardığı çakmakla bir palmiye ağacını ateşe verdi. Şüpheli, ağaç alev alıp yanarken olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kısa sürede alevlerin ağacı tamamen sarmasıyla çevredeki vatandaşlar durumu fark etti. Caddedeki kafelerde çalışan personel, kovalar ve hortumlarla yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda palmiye ağacında ciddi hasar meydana geldi.

Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve polis, şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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