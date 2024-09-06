Dilan Polat İlk Kez Paylaştı! İşte Kendi Tahliyesi Sonrası Çocuklarıyla Kavuşma Anları

Türkiye'nin en çok tartışılan davalarından biri olan Polatlar davasında tutuklu sanık kalmadı. Önce Dilan Polat, bugün ise Engin Polat tahliye edildi. Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın tahliyesi sonrası sosyal medyaya hızlı bir dönüş yaptı. Önce 'Enerci' şarkısıyla eşinin tahliyesini kutladı, sonra kardeşi Sıla Doğu ile bir video paylaştı. Dilan Polat paylaşımlarında Engin Polat'a dair kardeşi Can Doğu'nun yazdığı bir mesajı paylaştı.

Kendi tahliyesi sonrası görüntü vermekten çekinen Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın tahliye kararıyla birlikte o güne dair videoları paylaştı. Dilan Polat'ın son paylaştığı videolarda tahliye edildiği gün, çocuklarıyla birlikte arabada olduğu anlar yer alıyor. Videoda kızı Nilda'nın "Anne bak kavuştuk" dediği Dilan Polat'ın ise çocuklarına sarılarak "Allahım şükürler olsun. Evlatlarım. Milan, Nilda bitti" dediği duyuluyor.

Dilan Polat'ın "Milan geldim, birlikte uyuyacağız Nilda" dediği videoda oğlu Milan Efe'nin "Anne ne kadar çok geç kaldın" sözleri duyuluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem