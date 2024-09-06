Dilan Polat İlk Kez Paylaştı! İşte Kendi Tahliyesi Sonrası Çocuklarıyla Kavuşma Anları

Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın tahliye kararı sonrası sosyal medya paylaşımlarında eskiye döndü. Paylaşımlarına art arda devam eden Dilan Polat, bu kez de kendi tahliyesinin ardından çocukları Nilda ve Milan Efe ile kavuştuğu anları paylaştı.

Son Güncelleme:
><

Türkiye'nin en çok tartışılan davalarından biri olan Polatlar davasında tutuklu sanık kalmadı. Önce Dilan Polat, bugün ise Engin Polat tahliye edildi. Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın tahliyesi sonrası sosyal medyaya hızlı bir dönüş yaptı. Önce 'Enerci' şarkısıyla eşinin tahliyesini kutladı, sonra kardeşi Sıla Doğu ile bir video paylaştı. Dilan Polat paylaşımlarında Engin Polat'a dair kardeşi Can Doğu'nun yazdığı bir mesajı paylaştı.

Kendi tahliyesi sonrası görüntü vermekten çekinen Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın tahliye kararıyla birlikte o güne dair videoları paylaştı. Dilan Polat'ın son paylaştığı videolarda tahliye edildiği gün, çocuklarıyla birlikte arabada olduğu anlar yer alıyor. Videoda kızı Nilda'nın "Anne bak kavuştuk" dediği Dilan Polat'ın ise çocuklarına sarılarak "Allahım şükürler olsun. Evlatlarım. Milan, Nilda bitti" dediği duyuluyor.

Dilan Polat'ın "Milan geldim, birlikte uyuyacağız Nilda" dediği videoda oğlu Milan Efe'nin "Anne ne kadar çok geç kaldın" sözleri duyuluyor.

Dilan Polat'tan Engin Polat Tahliye Olur Olmaz İlk Paylaşım: 'Alo Engin'Dilan Polat'tan Engin Polat Tahliye Olur Olmaz İlk Paylaşım: 'Alo Engin'Güncel

Polat Çifti Davasında Tüm Sanıklara Tahliye!Polat Çifti Davasında Tüm Sanıklara Tahliye!Güncel

Engin Polat Tahliye Edildi: Dilan Polat, 'Alo' Diyerek Telefona SarıldıEngin Polat Tahliye Edildi: Dilan Polat, 'Alo' Diyerek Telefona SarıldıGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Dilan Polat Engin Polat
Son Güncelleme:
Kelliğin Reçetesini İbn-i Sina Asırlar Önce Vermiş : Kelliği Yok Eden Doğal Çözüm Kelliğin Reçetesini İbn-i Sina Asırlar Önce Vermiş : Kelliği Yok Eden Doğal Çözüm
Belgesellere Konu Olacak Cinayet... Gelinle Damat Düğün Günü Sağdıcı Öldürdü! Gelinle Damat Düğün Günü Sağdıcı Öldürdü!
Yaşlı Adama 'Yavaş Yürüdüğü' İçin Kafa Attı! Yaşlı Adama 'Yavaş Yürüyor' Diye Kafa Attı!
Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon... Ele Geçirilenler Arasında Yok Yok Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon... Ele Geçirilenler Arasında Yok Yok
Ispanağı Yoğurtla Değil Aslında Bakın Neyle Tüketmek Gerekiyormuş! Ispanağı Yoğurtla Değil Aslında Bakın Neyle Tüketmek Gerekiyormuş!
Eskişehir'de Korkutan Deprem Eskişehir'de Korkutan Deprem