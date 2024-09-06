Dilan Polat'tan Engin Polat Tahliye Olur Olmaz İlk Paylaşım: 'Alo Engin'

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davada, mahkeme kararını verdi. Engin Polat ve tutuklu 3 sanık tahliye edildi. Aynı davada tutuklu yargılanan ve sonrasında tahliye edilen Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın tahliye kararı sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Dilan Polat, ilk paylaşımında 'Enerci' adlı şarkısı eşliğinde arabada görülüyor. Farklı bir paylaşımda ise kardeşi Sıla Doğu da yanında yer alıyor. Dilan Polat ayrıca paylaşımlarından birinde Engin Polat'oın tutukluluk süresinde yapılan 'edit'lerden birini de paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem