Kumar Oynayanlara Suçüstü! Ceza Kesildi

Ardahan’da kumar oynayanlara suçüstü yapıldı. Kumar oynarken yakalanan 5 kişiye ceza kesildi.

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Kumar Oynayanlara Suçüstü! Ceza Kesildi

Ardahan’da kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 32 bin 125 lira ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çıldır ilçesinde bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İşyerine baskın yapan polisler, 5 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kumar oynayanlara toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar malzemeleri ile kumardan elde edilen paralara da el konuldu.

Kaynak: İHA

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