Yaşlı Adama 'Yavaş Yürüdüğü' İçin Kafa Attı!

Ankara'da bir sürücü, yolun karşısına geçen yayaya 'yavaş yürüdüğü' gerekçesiyle kafa attı. Sürücü gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Yaşlı Adama 'Yavaş Yürüdüğü' İçin Kafa Attı!

Ankara'nın Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz sürücü, yolun karşısına yavaş geçtiğini iddia ettiği yayaya saldırdı.

Aracından inen sürücü, tartışma sırasında yayaya kafa attı. Yaşlı adam aldığı darbeyle yere düşerken, sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Görüntünün sosyal medyada tepki çekmesinin ardından sürücü, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı, yayaya ise ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara
Son Güncelleme:
Bahar Dizisine Bir Başrol Daha Katıldı! O Karakterin Sevgilisi Olacak Bahar Dizisine Bir Başrol Daha Katıldı! O Karakterin Sevgilisi Olacak
Şehrin Göbeğinde Tuzak Gibi Sokak! Buraya Giren Kendini Yerde Buluyor Şehrin Göbeğinde Tuzak Gibi Sokak!
İmamoğlu ve Yavaş Yan Yana! Cumhurbaşkanı Adaylığı Sorusuna Tek Cümlelik Cevap: 'Biz Her Zaman Yan Yanayız' Cumhurbaşkanı Adaylığı Sorusuna Tek Cümlelik Cevap
Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon... Ele Geçirilenler Arasında Yok Yok Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon... Ele Geçirilenler Arasında Yok Yok
Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Bu İki Sebze Yan Yana Konulursa Çürüyor Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Bu İki Sebze Yan Yana Konulursa Çürüyor
Eskişehir'de Korkutan Deprem Eskişehir'de Korkutan Deprem