Yaşlı Adama 'Yavaş Yürüdüğü' İçin Kafa Attı!

Ankara'nın Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz sürücü, yolun karşısına yavaş geçtiğini iddia ettiği yayaya saldırdı.

Aracından inen sürücü, tartışma sırasında yayaya kafa attı. Yaşlı adam aldığı darbeyle yere düşerken, sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Görüntünün sosyal medyada tepki çekmesinin ardından sürücü, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı, yayaya ise ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA