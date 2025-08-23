Palandöken Kayak Merkezi’nde Yangın! Kafe ve Maketler Alevlere Teslim Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi'nde açık alanda kafe olarak hizmet veren bölümde çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangının, bölgede sürdürülen onarım çalışmaları sırasında kullanılan oksijen kaynağından sıçrayan kıvılcımlar sonucu başladığı öğrenildi.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının çıktığı kafe, Üç Kümbetler ve Çifte Minareli Medrese’nin maketlerinin sergilendiği ahşap zeminli alanda bulunuyordu. Kısa sürede büyüyerek tüm alanı saran alevlere Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda hem kafe alanı hem de tarihi eserlerin maketleri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA