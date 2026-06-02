Özkan Yalım'ın Ek İfadesi Ortaya Çıktı: 115 Delege ve 1 Milyon TL İddiası

Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve iş insanı Turgut Koç CHP 38. Olağan Kurultay soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.

'700 DELEGEYİ ARADIM'

Özkan Yalım, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sürecine ilişkin verdiği ifadede, Özgür Özel’in genel başkan seçilmesi amacıyla yoğun çalışma yürüttüğünü belirterek, yaklaşık 40 ilde delegelerle birebir görüştüğünü ve yaklaşık 700 delegeyi telefonla arayarak destek istediğini ifade etti.

'115 DELEGE İMZA VERDİ' İDDİASI

Yalım, kurultay öncesinde 115 delegenin Özgür Özel’i destekleyeceklerine dair imza verdiğini, bu imzaların kendisi tarafından toplanarak Selin Sayek Böke’ye teslim edildiğini öne sürdü.

'İŞ KARŞILIĞI DESTEK ŞARTI'

İfadesinde, bazı delegelerin destek karşılığında çeşitli taleplerde bulunduğunu iddia eden Yalım, bu taleplerin seçim koordinasyon merkezine iletildiğini belirtti. Bazı delegelerin yakınlarının belediyelerde işe alınmasına yönelik talepleri olduğunu savunan Yalım, Kahramanmaraş’tan bir delegenin iki yakınının İstanbul’daki belediyelerde istihdam edilmesi halinde destek vereceğini bildirdiğini söyledi.

Yalım, söz konusu kişilere ait özgeçmişlerin de parti yetkililerine ulaştırıldığını belirtti.

'SGK KAYITLARI İNCELENEBİLİR'

Yalım, delegelerin yakınlarının belediyelerde işe alınıp alınmadığının SGK kayıtları üzerinden tespit edilebileceğini de belirtti.

'TALEPLER KOORDİNASYON MERKEZİNDE TOPLANDI'

Kurultay sürecinde faaliyet gösteren seçim koordinasyon merkezine ilişkin de bilgiler veren Yalım, delegelerden gelen taleplerin bu merkezde toplandığını ve organize edildiğini söyledi Merkezin genel koordinasyonunun Veli Ağbaba, İstanbul ayağının ise Suat Özçağdaş tarafından yürütüldüğünü iddia etti.

'ÖZGÜR ÖZEL'E 1 MİLYON TL VERDİM'

Yalım, kurultay sürecindeki harcamalar kapsamında Özgür Özel’e 1 milyon TL verdiğini öne sürdü. Söz konusu paranın kongre organizasyonu ve seçim çalışmaları için talep edildiğini belirten Yalım, ödemeyi bir aracı vasıtasıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yalım, para transferine ilişkin mesaj içeriklerinin dosyada yer aldığını da belirterek, sürece ilişkin elindeki bilgileri soruşturma makamlarıyla paylaştığını söyledi.

Kaynak: tv100