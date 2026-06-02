Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı Belli Oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi açıklandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı oldu. Sarı, listede yer alan isimleri açıkladı.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamaları şöyle; Kurultay’dan sonra ve Genel Başkan’ın belirlemesiyle oluşmuş olan Parti Merkez Yürütme Kurulumuzu bugün itibarıyla belirlemiş bulunuyoruz. Ben de bu kurulu şimdi sizlerle, bütün basın mensupları aracılığıyla Türkiye ile paylaşacağım. Kurulumuz, Sayın Genel Başkanımızla beraber 19 arkadaşımızdan oluşuyor. Üç tane görevimiz, genel başkan yardımcılığı çerçevesinde değil, kurul olarak değerlendirildi. Yani üç alan, üç branş kurul olarak değerlendirilecek. Orada kurul olarak çalışacağız. Sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak.

Bunlar önemli alanlar, önemli birimler. Dolayısıyla daha ortak akılla ve daha kolektif biçimde çalışmak esasına göre oluşturuldu. Bunlar; ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ile seçim işleri birimleri. Bu üç birim, doğrudan doğruya Genel Başkan’a bağlı kurullar tarafından önümüzdeki süreçte yürütülecek.

Onun dışında yine Sayın Genel Başkanımız haricinde 18 kişi, Genel Başkanımızla beraber 19 kişilik bir genel başkan yardımcıları heyeti, yani bir Merkez Yürütme Kurulumuz var.

Şimdi müsaadenizle bunları tek tek okumak isterim.

-Genel Sekreterimiz, İzmir Milletvekilimiz Rıfat Nalbantoğlu olarak belirlendi.

-Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal.

-İdari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, yani daha ziyade partilerimizin bildiği biçimiyle sayman olarak da Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Daha önce de biliyorsunuz, Bülent Bey bu görevi yerine getiriyordu.

-Ben de hem Parti Sözcüsü olarak hem de yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak bu sürecin içinde yer alıyorum. (Müslim Sarı)

-Semra Dinçer, yurt dışı örgütlenmelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak. Kendisi, bildiğiniz üzere Ankara Milletvekili.

-Medya ve halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Deniz Demir arkadaşımız üstlendi. Kendisi de bildiğiniz üzere Ankara Milletvekili.

-Sağlık politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Ali Rıza Erbay. Ali Rıza Bey de Ankara siyasetinde, Parti Meclisi sürecinde bizimle beraber olan arkadaşlarımızdan.

-İşveren sendikaları ve iş dünyasından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Sayın Cemal Canpolat bu görevi üstlenmiş oldu. Kendisi daha önce, biliyorsunuz, İstanbul İl Başkanlığı yapmış olan bir abimizdi.

-Sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Necdet Saraç olarak değerlendirildi.

-Eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Yıldırım Kaya olarak değerlendirildi. Kendisi bu görevi üstlenecek.

-Gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Hasan Efe Uyar. Önceki dönemde MYK’da da yer almıştı arkadaşımız.

-Kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Berhan Şimşek üstlendi. Kendisi bu görevi yerine getirecek.

-Bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik. En son MYK’da da kendisi bu görevi üstlenmişti. Bu görevi yeniden üstlendi.

-AR-GE ve eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Uyanık, genç arkadaşımız.

-Bölgesel kalkınma politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nevaf Bilek. Kendisi aynı zamanda Siirt ilimizin İl Başkanı.

-İşçi sendikaları ve STK’lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Adnan Demirci arkadaşımız üstlenmiş oldu.

-Sanayi ve ticaret politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Tahsin Tarhan arkadaşımız üstlendi. Kendisi önceki dönem Kocaeli Milletvekilimizdi.

-İnsan hakları ve aileden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini ise İstanbul Milletvekilimiz Gamze Akkuş İlgezdi üstlenmiş oldu.

Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımız dahil olmak üzere 19 kişi, artı 3 de kurul şeklinde doğrudan Genel Başkanımıza bağlı olacak şekilde çalışacak. Bugün itibarıyla biz MYK’mızı oluşturmuş olduk. Bugün saat 18.00 itibarıyla ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz ve bir genel değerlendirme yapacağız. MYK üyelerimizle beraber önümüzdeki süreçte yol haritasını, partinin diğer yetkili kurullarının takvimini ve çalışmalarla ilgili süreci hep beraber değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz.

Bu basın toplantısının çerçevesi, Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin kimlerden oluştuğunu belirlemek üzere oluşturulmuş bir çerçeveydi.

