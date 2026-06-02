Kaçak Yayıncılığa MİT Darbesi: SelçukSports'un Sahibi Tutuklandı
Türkiye Süper Ligi müsabakalarını internet sitesi üzerinden kaçak olarak yayınladığı ve site kullanıcılarını yasa dışı bahse teşvik ettiği belirlenen, kamuoyunda 'Selcuksport' olarak bilinen ve MİT destekli operasyonla Denizli'de yakalanan Selçuk Yılmaz, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ‘yasa dışı bahis’ suçuna ilişkin MİT ile ortak çalışma yapıldı.
'YASA DIŞI BAHİS SİTESİNE YÖNLENDİRME' İDDİASI
Çalışmalarda, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında Türkiye Süper Ligi müsabakalarını izleyebildiği bir internet sitesinin yetkisiz yayın yaptığı ve siteye erişim sağlayan kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilerek teşvik edildiği tespit edildi.
DENİZLİ'DE GÖZALTINA ALINDI
Söz konusu internet sitesini yönettiği belirlenen, kamuoyunda 'Selcuksport' olarak bilinen Selçuk Yılmaz, Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA