'Mutlak Butlan' Sonrası İlk Grup Toplantısı: Özgür Özel'den Önemli Açıklamalar

CHP grup toplantısı, her hafta salı günü olduğu gibi Meclis'te gerçekleşti. Toplantı başlamadan 2 saat öncesinden itibaren görevdeki ve eski milletvekilleri salonda yerlerini aldı.

ÖZEL KÜRSÜYE ÇIKTI

Saat 13.30'u gösterdiğinde ise CHP Grup Başkanı olarak Özgür Özel, partililerine seslenmek üzere kürsüye çıktı. Özel, 'mutlak butlan' kararı sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu.

3 bin 200 partilinin grup salonuna giremeyerek Meclis kapısında olduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

- Meclis çok grup toplantıları gördü. Çok coşkulu, çok kalabalık grup toplantıları gördü. Ama bugün buradaki tablo ve Dikmen Kapı'nın önünde, turnikeler önünde hazır bekleyen, içeri girmek için sıra bekleyen 3200 arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Bu bir grup toplantısı, o toplantıya katılma değildir. Bu bir sahip çıkma, bir tarihin doğru tarafında durma, bir tarih yazma ve partinin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı göğüs germe, direnme ve yürüyüşe geçme ziyaretidir. Bizi soracak olursanız 'Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.'

- (Kılıçdaroğlu hakkında atılan sloganlara karşılık) Her biriniz saatinin vidasından geliyorsunuz. Siz sokağı bilen, duyan, öfkeyi görenlersiniz. Bizim görevimizi öfke seslerini bu yüce çatının altına taşımak değil. Bizim görevimizi bu çatının altına direniş ve umut seslerini taşımaktır.

'MİLLETİN GÜNDEMİNDEN KOPAMAYIZ'

- Her ne yaşarsak yaşayalım milletin gündeminden kopamayız. milletimizin ağır bir ekonomik kriz altında ezildiğini biliyoruz. 2018'den bu yana çok ağır bir krizin içindeyiz. Açlık sınırının 35 bin 200 liraya, yoksulluk sınırının 114 bin 500 liraya yükseldiğini gördük. 20 bin liralık sefalet maaşıyla emekliler, 28 bin liralık asgari ücretle emekçileri, 19 bin 700 lira gelirleriyle çiftçiler, esnaflar kan ağlıyor, perişan durumdalar. Çiftçi yaşı 58'i bulmuş, üç çiftçiden ikisi 'Asgari ücretli iş bulursam giderim' diyecek hale gelmiştir. Türkiye gıda ve genel enflasyonda Avrupa'da birinci, dünyada beşinci sırada.

'ANA MUHALEFETİN OLMADIĞI YERDE...'

- Adını bilmediğimiz ülkelerde enflasyon bizden iyi. Türkiye'nin bir aylık enflasyonu 100 ülkenin bir yıllık enflasyonundan fazla. Bunun sebebi liyakatli, doğru yönetim yerine liyakatsiz kadrolar hem de iktidarı kaybetmemek için yapılan siyasi operasyonlar... '30 yıl önceki diplomayı inkar eden benim tapumu mu tanıyacak?' Ana muhalefet partisinin olmadığı yerde devletin sözü ne zamana kadar sürecek lafı bu ülkenin risk primidir. Pahalı borçlanmasıdır, içinden çıkamadığı ekonomik sarmaldır. Mahkeme tanımazları, yenemediklerini hapse attıranları, sırf yenilmemek için rakiplerini teker teker kurtulanları Türkiye geride bıraktı, Türkiye artık böyle bir ülke değil. Türkiye'de artık millet kazandı' denmeden bu kriz bitmeyecek.

Kaynak: Haber Merkezi