İçişleri Bakanlığı'ndan 4 İl İçin 'Sarı Alarm'! Sağanak, Sel, Fırtına...

İçişleri Bakanlığı, 4 il için sağanak nedeniyle "sarı" kodlu alarm verdi. Meteoroloji'nin verilerine dayandırılan alarmda 4 il için saat verilerek uyarı yapıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

SAAT VEREREK UYARDILAR

Buna göre, bugün Edirne'nin kuzey kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Isparta ve Burdur çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

SEL, SU BASKINI, YILDIRIM

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerekiyor.

Kaynak: AA

