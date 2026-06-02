TBMM Genel Kurulu Yeter Sayıya Ulaşamayınca Kapandı

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurul'da, partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından Yeni Yol Partisinin "ceza ve infaz kanunlarına" ilişkin grup önerisi görüşüldü.

YETER SAYI BULUNAMAYINCA KAPANDI

Genel Kurul'da Yeni Yol Partisi'nin grup önerisinin oylanmasından önce talep üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, verilen aranın ardından yapılan yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA