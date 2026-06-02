Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Jetten ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE KAPSAMLI ORTAKLIK VURGUSU

Yapıla ikili görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Jetten'i yeni görevi için tebrik ettiği öğrenilirken, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair de değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Liderler, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Jetten’i yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, Hollanda’yla yeni dönemde de diyalog ve iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak bölgemizdeki çatışma süreçlerini sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüğümüzü, bilhassa jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınması gereğini ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız, Gazze ve Batı Şeria’daki gelişmelere de işaret ederek, bölgeye kalıcı barışın getirilmesine yönelik gayretlere Hollanda’nın desteğinin önemli olduğunu belirtti” ifadelerine yer verildi.

