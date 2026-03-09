İBB Davasında Tansiyon Yükselmişti: Özgür Özel'e Jet Soruşturma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İBB davasının ilk duruşmasının ardından mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılık açıklamasında, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrası, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle TCK’nın 125/1,2,3-a,4,5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişinin tutuklu olduğu dava, 355 gün sonra gergin bir atmosferde başladı. Duruşmanın konuşan Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün aslında 'Nihayet, nihayet yargılama başladı' demek isterdik. Ancak öyle bir liyakatsizlik, öyle bir iş bilmezlik, öyle bir majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki; hepiniz gördünüz, yargılamayı dahi başlatamadılar. Öyle bir heyetle karşı karşıya kaldık ki; bu heyetin bu yargılamayı götüremeyeceği, vereceği karara kimsenin inanmayacağı, kimsenin burada adaletin (bırakın sağlanmasını) 'mış gibi' yapılmasını bile taşıyamayacak bir heyetle karşı karşıya olduğumuzu büyük bir üzüntüyle takip ettik. Hepiniz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz; duruşma günü gelince önce yoklama yapacak değil mi? Yoklama yapacak. Yoklama yapmadı, yapmayı unuttu. Şimdi akşamüstü kapris yapıyor; 'çok hatırlattınız, yoklamayı yaparım yarın' diye."

