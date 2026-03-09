Kadıköy’de Hırsızlık Dehşeti! Yaşlı Kadını ve Bakıcısını Bağlayıp Kasayı Boşalttılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde üç hırsız merdivenle balkondan girdikleri evde dehşeti yaşattı. Olay, 5 Mart sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Kadıköy’de bulunan Fikirtepe Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre şüpheliler, binaya dayadıkları merdiven yardımıyla birinci kattaki daireye balkondan girdi.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Evde bulunan Neriman F.P. ile bakıcısı M.K.’yı etkisiz hale getiren şüpheliler, mağdurların ellerini ve ayaklarını bağladı. Polis tutanaklarına göre şüpheliler, ölüm tehdidinde bulunarak yatak odasındaki kasanın yerini söylemelerini istedi. Neriman F.P. ifadesinde, “Uyuyorduk. Bir anda evde yabancı kişiler gördüm. Bizi korkutup bağladılar. Kasanın yerini sordular. Önce söylemek istemedim ama öldürüleceğimizi düşündüğüm için kasayı gösterdim” dedi.

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDILAR

Bir süre sonra bağlarından kurtulan mağdurların ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İstanbul Emniyeti İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Gasp Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler şüphelilerin kimliğini tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda T.A. Başakşehir, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa’daki adreslere yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 46 bin 90 lira ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.

YURT DIŞINA KAÇACAKTI

Soruşturmanın devamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen A.S. Gaziosmanpaşa’da yakalanırken, F.A. ise Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yurt dışına çıkmak üzereyken gözaltına alındı. Gözaltına alınan üç şüphelinin daha önce de çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA