Özgür Özel Dahil Dört Vekilin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de

TBMM Başkanlığı'na, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu dört milletvekiline ait beş dokunulmazlık dosyası sunuldu.

KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.

Özgür Özel'in iki dosyası bulunuyor.

Kaynak: AA