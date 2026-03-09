İstanbul’da Feci Kaza, Taksiyle Minibüs Çarpıştı

İstanbul’da Taşkın Çalışkan’ın kullandığı taksi sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kaza sırasında savrulan otomobil seyir halindeki 2 araca daha çarptı. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan taksi şoförü hastanede hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
İstanbul’da Feci Kaza, Taksiyle Minibüs Çarpıştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 14.30 sıralarında İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Rumeli Feneri Yolu’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre 34 TTK 80 plakalı taksiyle seyir halinde olan Taşkın Çalışkan, sollama yaptığı sırada aksi yönden gelen 34 M 5411 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, yolda ilerleyen 48 ALP 365 plakalı araç ve 34 LKP 569 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada taksi şoförü ve araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan taksi şoförü Taşkın Çalışkan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Trafik kazası
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Azerbaycan'dan Türk Hava Sahasına Giren Füze İçin Kınama Azerbaycan'dan Türk Hava Sahasına Giren Füze İçin Kınama
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Karasu Sahili'nde İHA Paniği! Ekipler Alarma Geçti Karasu Sahili'nde İHA Paniği! Ekipler Alarma Geçti
ÇOK OKUNANLAR
Almanya’da Tarihi Zafer: Cem Özdemir Eyalet Başbakanlığı Seçimini Kazandı Cem Özdemir Eyalet Başbakanlığı Seçimini Kazandı
SSK, Bağkur, Dul Yetim Aylığı Alanlar Dikkat! Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Ödenecek? Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Ödenecek?
Orta Doğu'da Füze Yağmuru! Ölü Sayısı Her Geçen Saat Yükseliyor İsrail'den Tehdit Geldi: Mücteba Hamaney Yürüyen Bir Ölü
İran, Yeni Dini Liderini Duyurdu: Mücteba Hamaney İran, Yeni Dini Liderini Duyurdu: Mücteba Hamaney
Okullarda Ara Tatil Kalkıyor mu? Bakan Yusuf Tekin Son Noktayı Koydu Ara Tatil Kalkıyor Mu? Bakan Yusuf Tekin Son Noktayı Koydu