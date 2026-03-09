İstanbul’da Feci Kaza, Taksiyle Minibüs Çarpıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 14.30 sıralarında İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Rumeli Feneri Yolu’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre 34 TTK 80 plakalı taksiyle seyir halinde olan Taşkın Çalışkan, sollama yaptığı sırada aksi yönden gelen 34 M 5411 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, yolda ilerleyen 48 ALP 365 plakalı araç ve 34 LKP 569 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada taksi şoförü ve araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan taksi şoförü Taşkın Çalışkan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

