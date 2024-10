Özgür Özel'den Savunma Sanayii Fonu Çıkışı: ''İsrail Saldıracak' Diyerek Yankesicilik Yapmaya Çalıştılar'

Kredi kartlarından, Savunma Sanayii Fonu’na aktarmak üzere yıllık 750 TL vergi alınması kararı 2025 yılına ertelendi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İktidar suçüstü oldu. Hem dezenformasyonları, hem oyun planları suçüstü oldu, hem de vatandaştan 'İsrail saldıracak tehlike büyük, her an füze gelebilir' deyip yankesicilik yapmaya çalıştılar” ifadelerini kullandı.

“Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım” konferansı sonrasında gazetecilere konuşan Özel, "Biz Savunma Sanayii'nin güçlenmesine de karşı değiliz. Ama Türkiye'nin en karlı bankaları dururken parayı o bankanın kredi kartından nakit avans çekmeye muhtaç, o kredi kartıyla geçinmeye muhtaç insanların eline cep atmayın" dedi.

'İYİ Kİ GİZLİ OTURUM TALEP ETTİK'

Görüşmelerin ertelenmesine ilişkin gelen soruya yanıt veren Özel şöyle konuştu:

"İktidar suçüstü oldu. Hem dezenformasyonları, hem oyun planları suçüstü oldu, hem de vatandaştan 'İsrail saldıracak tehlike büyük, her an füze gelebilir' deyip yankesicilik yapmaya çalıştılar. İyi ki 1 Ekim'de Erdoğan bunu Meclis kürsüsünde söyleyince 'gel hemen anlat' dedik. İyi ki gizli oturum talep ettik. İyi ki gizli oturumda hiçbir şey söylemediklerini bütün Meclis biliyor, bütün Türkiye biliyor. Söylediklerini açıklamıyoruz çünkü 10 yıl gizli. Söylemedikleri şu; Erdoğan'ın dediği tehlikeye işaret eden hiçbir somut veri yok. Milleti korkutup bunlardan yakınması yerine daha büyük korkularla gark olmasını istemişler. 'İsrail saldıracak açlığını unut, işsizliğini unut...' Bununla da yetinmemişler 'hadi biraz para ver İsrail'e karşı savunma sanayiini güçlendirelim.' Savunma Sanayii'ne 180 milyar para aktarıldı geçen sene. Helali hoş olsun. Ama kredi kartıyla geçinmeye muhtaç insanların cebine el atmayın. Çok lazımsa zenginlerden alın. Her bir beyannameden 600 lira alacak. Beyanname vermeyen vatandaş mı var? Oradan 70 milyar para toplayacak. Buna isyan ettik. Suçüstü yakalandılar.

Bütçede Savunma Sanayii bütçesi görüşülecek. Orada da teklifimiz şu; açığınız ne kadar, eksiğiniz ne kadar? Dediklerine göre 70 milyar. 70 milyarı koyun bütçeye alın parayı. Bu kadar da insanların duygularıyla oynanmaz. Zenginden çok alın yoksulu bırakın diyoruz. Halkçı bir bütçe yapsınlar. Gariban vatandaşın yakasından düşsünler."