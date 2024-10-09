Özgür Özel'den Saadet Partisi'ne Taziye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı dolayısıyla Saadet Partisi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

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Özgür Özel'den Saadet Partisi'ne Taziye Ziyareti

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün 94 yaşında vefat eden Recai Kutan için taziyeler Saadet Partisi Genel Merkezi'nde kabul ediliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, taziye ziyareti için geldiği Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan tarafından karşılandı.

Özgür Özel'den Saadet Partisi'ne Taziye Ziyareti - Resim : 1

Özel, taziye için ayrılan odanın girişinde ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Recai Kutan'ın oğlu Murat Kutan tarafından karşılandı. Özel, Murat Kutan ve Karamollaoğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.

Özgür Özel'den Saadet Partisi'ne Taziye Ziyareti - Resim : 2

Taziye ziyaretinde Özel'e CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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