Özgür Özel'den Dünya Tiyatro Günü mesajı

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı.

Özgür Özel'den Dünya Tiyatro Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı.

Özel, “Tiyatrolarımızın sansüre uğramadığı, perde kapatmadığı, engellenmediği, baskı görmediği günlere ulaşabilmesi dileğiyle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel’in paylaşımı şöyle:

“Tiyatrolarımızın sansüre uğramadığı, perde kapatmadığı, engellenmediği, baskı görmediği günlere ulaşabilmesi dileğiyle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.”

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