Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçim dokuzuncu tura kaldı! İki aday yarışacak

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin sekizinci turunda da sonuç çıkmadı. Yarış yarın iki aday arasında, 9'uncu turda devam edecek.

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Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçim dokuzuncu tura kaldı! İki aday yarışacak

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve pazartesi saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

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Seçimin ilk beş turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün altıncı tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 131, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 98, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı.

Seçime yedinci tur oylamasıyla devam ediliyor.​​​​​​​

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

DOKUZUNCU TURDA İKİ ADAY YARIŞACAK

Seçimin ilk yedi turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine sekizinci tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 115, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 123, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı.

Bu sonuçla seçim, yarın Akarca ve Kerkez'in katılacağı 9'uncu tur oylamasına kaldı.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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